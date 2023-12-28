القاهرة - محمد صلاح



نفت أسرة إنتاج مسلسل «صيد العقارب» ما تردد عن انسحاب بطلة العمل الفنانة غادة عبدالرازق وغيابها ما أدى إلى توقف التصوير بعد انطلاقه بأسبوعين، حيث ثبت أن غادة حصلت على إذن من المخرج والمنتج للسفر الى باريس بصحبة ابنتها روتانا وحفيدتيها جويرية وخديجة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، وفور علمها بانتشار شائعة انسحابها قامت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» بنشر مقطع فيديو وصورة ظهرت فيها مع أسرتها وهن يتناولن العشاء داخل أحد المطاعم.



مسلسل «صيد العقارب» مكون من 15 حلقة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، فريدة سيف النصر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويعرض في رمضان المقبل.