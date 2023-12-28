عبدالله الراكان



أكد مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ان الهيئة في طور تنظيم مسابقة محلية للمهارات في شهر ابريل المقبل يشارك فيها مختلف المعاهد والكليات.



وقال في كلمته خلال الاجتماع الأول لفرق المهارات في مركز ابن الهيثم بحضور نائب المدير العام للتدريب م.جلال الطبطبائي وم.عبدالعزيز الظفيري ان اغلب دول مجلس التعاون تنظم مسابقات المهارات ولها مشاركة فاعلة في هذه المسابقات وايضا تنافس كبير، موضحا ان التنافس وأهمية هذه المسابقة يحتمان علينا الاهتمام والاستعداد والمشاركة في مسابقة المهارات وايمانا منا باستطاعة مدربينا وطلبتنا في الكويت التفوق.



وأضاف الفجام: نفكر بشكل جدي في إطلاق فرق المهارات، مشيرا الى ان مركز المهارات كفكرة موجودة لدى الهيئة منذ سنوات لكن لم تكن مفعلة خاصة ما يتعلق بالجانب المحلي، وقال: لا نريد وضع الفرق تحت ضغط ومطالبتهم بإحراز الميداليات لكن مطالبهم بالاستمتاع بالمشاركة ومن خلال الاستمتاع سنحقق الانجازات.



من جهته، قال مدير ادارة تنسيق التدريب ورئيس فرق المهارات م.عبدالعزيز الظفيري ان الهيئة العامة للتعليم والتدريب تزخر بالكفاءات من اصحاب المهارات بمختلف التخصصات الذين لم تتح لهم الفرصة لابرازها سابقا، لذلك حرصنا على فتح المجال لكل الكفاءات للمشاركة بفرق المهارات التي سيكون لها الدور الفاعل بقيام مسابقة وطنية للمهارات.



وأشار الظفيري الى دور المدربين في كشف خبرات الطلبة والمتدربين والبحث عن المواهب وتنميتها، مؤكدا ان اجتماعنا للتحضير لإطلاق المسابقة الوطنية الاولى للمهارات، مضيفا اننا قمنا بدعوة جميع منتسبي التطبيقي للمشاركة في المسابقة من اعضاء هيئة التدريس والتدريب والكادر الاداري وطرح نموذج من خبرته ومهارته لاستكشاف الخبرات والمهارات في الهيئة، وقمنا بجولة على جميع المعاهد لتقديم عرض تعريفي عن المشروع وأيضا محاضرة تعريفية عبر بث مباشر في برنامج تيمز لكل منتسبي الهيئة لإيماننا بأن الجميع يحق لهم المشاركة في هذا المشروع المؤسسي الوطني.