في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية في المحافظات، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بفريق الطوارئ والتدخل السريع بمحافظة الأحمدي بإزالة 15 مظلة تمت إقامتها بالتعدي على أملاك ورفع غرفتي صفيح بمنطقة المهبولة.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية المحافظة خالد الفضلي بأنه على إثر ورود شكاوى بوجود تعديات على أملاك الدولة بمنطقة المهبولة تمثلت في إقامة مظلات بالتعدي على أملاك الدولة، قام الفريق الرقابي برصد المظلات المخالفة المقامة على أملاك الدولة ووجه إنذارات بإزالتها، وبعد انتهاء فترة الإنذار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإزالتها.



وأشار إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة والتي تتمثل في إقامة أي تعديات باستغلال مساحات على أملاك الدولة.