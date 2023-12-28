

أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن تقديم رعايته الاستراتيجية لمهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الكويتية، وذلك للعام الثالث على التوالي وتأتي الرعاية في إطار برنامج البنك الرائد للمسؤولية الاجتماعية وبرنامجه الخاص بالمشاركات المجتمعية، حيث يركز على دعم رواد الأعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.



ويستمر مهرجان Food Buzz في نسخته السابعة لمدة 4 أشهر متتالية، حيث بدأت جولته الأولى في برج الحمراء خلال نوفمبر 2023 على أن يواصل فعالياته حتى فبراير 2024 في مواقع حيوية بمختلف مناطق الكويت، ما يتيح للزوار من جميع أنحاء البلاد المشاركة في دعم رواد الأعمال من أصحاب مشروعات الأطعمة والمشروبات الكويتية.



وبهذه المناسبة، قالت المدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي: انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة، نواصل استغلال جميع الفرص لتأكيد التزامنا بدعم كل شرائح المجتمع، وبناء على الدور المهم والحيوي لمهرجان Food Buzz في نمو قطاع الأغذية والمشروبات، فإن من دواعي سرورنا تقديم الرعاية لهذا المهرجان الرائع للعام الثالث على التوالي ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون خلال السنوات المقبلة.



وخصص البنك جناحا في المهرجان لتمكين موظفيه من التواصل والتفاعل مع الزوار، وتقديم الهدايا المميزة لهم إلى جانب تبادل الأفكار معهم حول عدد من المواضيع المهمة، على غرار الاستدامة وإعادة التدوير، وذلك تماشيا مع التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.



وخلال المهرجان، عمل فريق البنك على نشر الثقافة المالية والتوعية المصرفية بين رواد المهرجان، وذلك في إطار دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، كما أقام البنك جناحا خاصا من أجل توزيع نسخة حصرية من جريدة كويت تايمز التي توثق إنجازات KIB تحت مظلة شعاره الأساسي «بنك للحياة».



تجدر الإشارة إلى أن KIB



لا يوفر جهدا في دعم المبادرين ورواد الأعمال الكويتيين والاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث يقدم KIB مركز مبادر التابع للبنك جميع أشكال الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة تدريبية وإرشادية وعملية تسهم في تأهيلهم وتقديم توجيهات متخصصة ومعتمدة لتمكينهم من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح، والارتقاء بمستوى قيادتها وفق نهج فعال ومعايير مناسبة.