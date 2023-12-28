نظمت سلسلة متاجر لولو هايبرماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، حملة تخفيضات نهاية العام المذهلة لاستقبال العام الجديد من 28 ديسمبر حتى 2 يناير في جميع فروع الهايبرماركت بالبلاد.



وتتضمن الحملة تخفيضات مذهلة على المواد الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار المستلزمات المنزلية الأساسية وأسعار استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف الأقسام، وبذلت لولو هايبر ماركت قصارى جهدها في الحملة وقدمت تخفيضات مغرية وجوائز لا تصدق من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات المثيرة.



وعلى سبيل المثال لمدة 5 أيام من 28 ديسمبر حتى 1 يناير يمكن لـ 600 فائز محظوظ أن يحصلوا على منتجاتهم بالكامل مجانا، وعلاوة على ذلك وخلال نفس الفترة نفسها سيحصل أي شخص يشتري 20 منتجا على 20 قسيمة يمكن استبدالها عند الشراء من قسم الموضة أو الأحذية أو حقائب السيدات.



بالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة «التخفيضات المجنونة»، تم تقديم خصومات تصل إلى 70% على منتجات من فئات مختارة تسمح للعملاء بتوفير مبالغ كبيرة على منتجاتهم المفضلة وهناك عروض خاصة على السجاد، مما يجعلها الفترة المثالية لترقية ديكور المنزل للعام الجديد ويمكن للمتسوقين أيضا شراء الهدايا لأحبائهم خلال موسم الهدايا في نهاية العام، حيث تتوافر تخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من الألعاب والهدايا.



وتم أيضا تنظيم عروض خاصة على الوجبات الساخنة الشهيرة في الهايبرماركت، مما يوفر للعملاء فرصة مثالية للاستمتاع بأطباقهم المفضلة بأسعار مخفضة بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم أسعار لم تشهدها من قبل على الأجهزة الرقمية والملحقات، بما في ذلك الهواتف المحمولة والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات الإلكترونية والأجهزة القابلة للارتداء وملحقات تكنولوجيا المعلومات وغيرها، مما يضمن أن يجد العملاء صفقات رائعة على أحدث التقنيات.



ولتعزيـز تجربــة التسوق بشكل أكبر، تم عقد «تخفيضات منتصف الليل الحصرية» الخاص في 30 و31 ديسمبر مما يتيح للعملاء التسوق حتى الاكتفاء، حيث تتوافر عروض حصرية على مجموعة واسعة من المنتجات فقط خلال ساعات التمديد.