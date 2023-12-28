تحت شعار «نلتقي تحت سماء الأﭬنيوز»، وللمرة الثالثة على التوالي، انطلقت فعالية «الأﭬنيوز سكاي» للاستمتاع بالأجواء الشتوية في المساحة الخارجية من «الأﭬنيوز» المجاورة لمطعم فيلا فيروز في منطقة سكند أﭬنيو وصولا حتى ايكيا في منطقة فرست أﭬنيو، وذلك خلال الفترة من 14 ديسمبر حتى 13 يناير من العام الجديد.



ويقدم «الأﭬنيوز سكاي»، الذي يفتتح أبوابه أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء، أجواء ترفيهية جديدة لاستمتاع زوار الأﭬنيوز بتناول أشهى المأكولات وألذ المشروبات في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مناطق لعب مفتوحة للأطفال.



وتتميز النسخة الثالثة من «الأﭬنيوز سكاي» بالألوان والإضاءات الموزعة في محيط المنطقة، بالإضافة إلى «أرجوحات» بألوان زاهية ومضيئة للكبار والصغار، ما يضفي أجواء المرح على الفعالية، كما تتضمن هذه النسخة بوثا خاصا لبيع الهدايا التذكارية الخاصة بـ «الأﭬنيوز سكاي» مثل الأكواب والزجاجات والتيشيرتات والـ «هوديز».



ويشارك في «الأﭬنيوز سكاي» العديد من المطاعم والكافيهات والمحلات المتخصصة في المأكولات والمشروبات الموجودة داخل «الأﭬنيوز»، مثل: بيسك، كويزين، الإستاذ، ميمي كاري، لولوز تي هاوس، لافاتزا، ديب آند ديب، سينابون، ذي فانيل كيك شوب، توبيز، أرابيكا، بلز لمونيد وستيكو ناتورا.



كما تتضمن الفعالية العديد من المحلات المختلفة، مثل: ايكيا، ديكاتلون، أووف، سن جلاس هت، مكتبة آفاق، اف ايه ار ديزاينز، بالإضافة إلى أرنوبة ودبدوب.



أما عن الأنشطة الترفيهية للصغار، فيحتضن «الأﭬنيوز سكاي»: في آر مانيا، فن زون بارك وبيلو زيرو.



ويمكن للزوار التوجه من داخل الأﭬنيوز إلى «الأﭬنيوز سكاي» من خلال المدخل المجاور لمطعم فيلا فيروز بمنطقة سكند أﭬنيو، كما يمكن الدخول إلى الفعالية من خلال المدخل الخارجي الخاص بخدمة صف السيارات المجاورة لمطعم فيلا فيروز.



وأكدت إدارة الأﭬنيوز على أن فعالية «الأﭬنيوز سكاي» تهدف إلى دعم المحلات الموجودة بداخل الأﭬنيوز، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من الترفيه والمتعة على تجربة الزوار، خاصة وأن الفعالية تتزامن مع أجواء الشتاء الدافئة.



يذكر أن «الأﭬنيوز سكاي» يقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع خلال الفترة من 14 ديسمبر حتى 13 يناير 2024، ويفتح أبوابه أمام زوار الأﭬنيوز من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء في المساحة الخارجية من الأﭬنيوز المجاورة لمطعم فيلا فيروز في منطقة سكند أﭬنيو وصولا حتى ايكيا في منطقة فرست أﭬنيو.