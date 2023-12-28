نظم مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت يوم الملصق للتدريب الميداني لطلبة مقرر التدريب الهندسي للفصل الدراسي الأول 2024/2023، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.خالد الهزاع ورؤساء الأقسام العلمية ومدير مركز التدريب الهندسي د.دعيج الركيبي بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهات التدريبية، وبمشاركة 31 طالبا بمختلف التخصصات العلمية مثل: هندسة الكمبيوتر والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية والنظم الإدارية.



ويهدف يوم الملصق التدريبي إلى عرض إنجازات الطلبة أثناء فترة تدريبهم لدى جهات عدة، وهي 10 جهات بين قطاع حكومي وخاص.