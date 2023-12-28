بيروت ـ عمر حبنجر ـ منصور شعبان وداود رمال



لم يغب الطيران الحربي الاستطلاعي الإسرائيلي عن سماء المنطقة المحاذية والقريبة، ليلا ونهارا، من الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث استفاقت مدينة بنت جبيل أمس على مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي ليلا، راح ضحيتها 3 من أبناء المدينة وجرح آخر.



وأغارت الطائرات الحربية على منزل من آل بزي في حي الدورة وسط المدينة، ودمرته وهم كل من الشاب علي بزي وشقيقه إبراهيم بزي وزوجة إبراهيم شروق حمود، بالإضافة إلى جريح من آل بزي.



وكان إبراهيم بزي حضر إلى لبنان قبل أيام من استراليا، حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته شروق ومغادرة لبنان والاستقرار في استراليا.



كما لم يغب الطيران الاستطلاعي المعادي عن القطاعين الغربي والأوسط، في الجنوب، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا إلى مدينة صور.



ونفذت صباح أمس مواقع العدو الصهيوني في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا وعدد من المواقع اعتداءات بالرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج القريبة من الحدود، واستهدف العدو تلة حمامص بـ 4 قذائف مدفعية.



وكان العدو الإسرائيلي صعد من تعدياته، وعاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلا حاميا وتجاوزت الاستهدافات المعادية رقعة الاشتباكات الجغرافية، حيث أغار الطيران المسير على سيارة على طريق بلدة القليلة، ما أدى إلى استشهاد مقاومين نعاهم حزب الله.



وكانت مدفعية العدو قصفت أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب وأم التوت والضهيرة، كما قصفت بالقنابل الفوسفورية أطراف بلدتي بيت ليف والقوزح، وفي القطاع الأوسط قصفت المدفعية الثقيلة المعادية أطراف بلدات عيتا الشعب ورميش ويارون.



كما أغار الطيران الحربي المعادي على منزل مأهول في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد شاب وزوجته من آل بزي.



وأغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على منزلين لآل سعد وسط مدينة بنت جبيل وألقت في اتجاههما صاروخ جو ـ أرض فدمرتهما، وتلتها غارة مماثلة على بلدة يارون.



وكذلك، تعرضت أحراج اللبونة في منطقتي الناقورة واللبونة وصولا لإحراج الضهيرة ويارين لقصف مدفعي من عيار 155 ملم، ومثلها أطراف بلدة رميش لقصف مدفعي معاد، وطاول القصف منطقة تسمى «جباب العرب» وهرمون المشرفة على يارون.



وأعلن حزب الله عن قصفه «تموضعا قياديا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة».



كما استهدف خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت موقع حدب البستان، إضافة لموقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان ‏وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.



في الموازاة، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «إن الشهيد السيد رضى الموسوي هو شهيد سورية وإيران وفلسطين ولبنان، وهو شريك للمقاومة في كل إنجازاتها وانتصاراتها»، واعتبر اغتياله هروبا للعدو «من مآزقه وليغطي على هزائمه في غزة والجنوب وكل الساحات، ولكنه ورط نفسه في مأزق عميق».



قضائيا، تقدمت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين»، بواسطة وكيلها القانوني المحامي غسان المولى، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد كل من المطرانين موسى الحاج وكميل سمعان، وذلك على خلفية «تواصلهما مع إسرائيل».



إلى ذلك، وبعد أن أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي 14 و15 الجاري 14 قانونا، وبعد ان قرر مجلس الوزراء إصدار تلك القوانين وكالة عن رئيس الجمهورية، وبنتيجة المراجعات التي وردت إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمشاورات التي قام بها، وقع رئيس الحكومة 11 قانونا فقط وأعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية، وعدم نشر 3 قوانين وهي: القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وذلك ليتسنى إعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجددا على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.



وفي ذلك يكون ميقاتي قد استجاب لمطالب المدارس الكاثوليكية ولمطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعدم السير بالقوانين التي تخص التعليم الخاص.