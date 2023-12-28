رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأميركية إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل 2024.



وقالت المحكمة في قرارها الذي يعتبر معززا لموقف الرئيس السابق في معاركه القضائية التي يخوضها تزامنا مع حملته الانتخابية، ان قضية حظر ترامب تثير مسائل سياسية ينبغي عدم مناقشتها في المحاكم، مؤكدة أن قانون الولاية لا يسمح بفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين.



في غضون ذلك، قالت شرطة «دنفر» الأميركية إن سلطات ولاية كولورادو تحقق في تهديدات محتملة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، وذلك بعد أسبوع من منع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الولاية، وقد تقدم ترامب بطلب إلى المحكمة العليا الاتحادية للطعن على هذا القرار.



وقال مكتب التحقيقات الاتحادي «أف.بي.آي»، إنه يساعد سلطات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق.



وقالت شرطة دنفر أيضا إنها ستسير «دوريات إضافية» حول منازل القضاة الذين حكموا بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة يوم 19 ديسمبر الجاري بضرورة استبعاد ترامب بموجب بند نادر الاستخدام في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي بسبب مشاركته في «تمرد».



واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير2021.



ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب البند الدستوري الذي يحظر على المسؤولين الذين يشاركون في «تمرد» ضد الحكومة الأميركية تولي مناصب منتخبة.



وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس المقبل، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.



ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة، بأنه «معيب» و«غير ديموقراطي»، وقالت إنها ستطعن عليه.



إلى ذلك، أعلن جونيور ترامب نجل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يسمح بفكرة أن والده سيختار نيكي هايلي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة لتكون نائبة له.



وقال لإريك بولينغ في مقابلة أجريت مع «Newsmax»: «سأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن ذلك لن يحدث».



وأضاف «نيكي هايلي تريد حروبا لا تنتهي أبدا»، مضيفا أنها المرشحة المفضلة الجديدة لطبقة المليارديرات لأنهم يريدون السيطرة.



واعترف ترامب الابن بزخم هايلي الانتخابي، ووصفها بأنها «المرشحة المفضلة» لتحدي والده على الترشح.