

عبدالعزيز جاسم



اطمأن الوسط الرياضي على سلامة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد إبراهيم بعد وجود اشتباه بتعرضه لجلطة في الرأس لكن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة «الجنرال»، إلا أنه يحتاج لمزيد من الفحوصات.



وكان الكثيرون قد تفاعلوا مع خبر دخول المدرب إبراهيم العناية المركزة وتابعوا حالته سواء من خلال الزيارة في مستشفى جابر أو عن طريق الأهل والأصدقاء للاطمئنان على سلامته.



وقال لاعب القادسية خالد محمد إبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي «أحب أن أطمئن الجميع على صحة والدي فهو بخير، اللهم لك الحمد تعدى مرحلة الخطر وحالته مستقرة اثر اشتباه بجلطة والآن يجري فحوصات شاملة دعواتكم». ومن المتوقع أن يحصل المدرب إبراهيم على الراحة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لن يسمح له بمزاولة التدريب وقيادة الأصفر على الأقل لمدة لا تقل عن شهر، حيث سبق أن اعتذر عن عدم مواصلة المهمة مع الأصفر قبل ما يقارب الشهرين بسبب تعرضه لأزمة صحية في عينه أجرى على إثرها فحوصات في لندن.



إلى ذلك تقدم نادي القادسية بطلب رسمي لاتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع الفحيحيل بعد غد ضمن الجولة الـ ١٢ من دوري زين الممتاز.