

يأمل أرسنال (40 نقطة) في استعادة الصدارة من خصمه ليفربول (42)، في المواجهة التي تجمعه مساء اليوم مع ضيفه وست هام يونايتد على ملعب الإمارات، وذلك في ختام الجولة الـ 19 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما تصدر «الريدز» مؤقتا مساء أمس الأول إثر تغلبه على مستضيفه بيرنلي 2-0، وسجل هدفي ليفربول الأوروغوياني داروين نونيز (6) والبديل البرتغالي ديوغو جوتا (90)، كما يلتقي اليوم برايتون تاسع الترتيب برصيد 27 نقطة، مع ضيفه توتنهام هوتسبر الرابع بـ 36 نقطة.



وفي مواجهة أخرى، حرم مان يونايتد ضيفه أستون فيلا من البقاء على مسافة قريبة من ليفربول، بعدما قلب الطاولة عليه وعوض تأخره بهدفين في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثة 3-2، وهو الفوز الأول ليونايتد منذ السادس من الشهر الجاري (2-0 على تشلسي) بعد خسارتين وتعادل في الدوري، ليحول دون الخسارة على أرضه لأول مرة في «البوكسينغ داي»، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.



في المقابل، تابع أستون فيلا هدر النقاط للمباراة الثانية تواليا بعدما كان تعادل أمام شيفيليد يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية، ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث.



من جانبه، قال مدرب يونايتد إريك تن هاغ بعد المباراة: «قلنا مرارا علينا الإيمان بأنفسنا، هذا ما أطلبه من الفريق، قلته قبل المباراة وقلته خلال الشوط الأول، واصل الإيمان وسنفوز بهذه المباراة»، مضيفا: نتطلع من إدارة النادي لأن تتدخل، فنحن نتطلع معا إلى قطع خطوات للأمام وأعتقد أنه من الإيجابي لإدارة النادي أن يتدخلوا، لديهم خبرة كبيرة في مجال الرياضة، وبوسعهم مساعدتنا لتحقيق أهدافنا، ننظر إلى الأمام، يريدون العمل معنا ونحن نريد العمل معهم.



وعمق نوتنغهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل بفوزه عليه 3-1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة ضمن «البوكسينغ داي» للدوري الانجليزي لكرة القدم.



ومني نيوكاسل بخسارته الخامسة في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 29 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وتابع فولام نزيف النقاط بتعرضه لخسارته الثالثة تواليا بعدما سقط على أرضه أمام بورنموث 0-3.