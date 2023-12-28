

يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت في الـ 7:15 مساء اليوم مع فريق العربي ضمن مسابقة الدوري الممتاز على صالة اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم بمقره في مجمع الشيخ سعد العبدالله.

ويدخل «الأبيض» المواجهة وفي رصيده 25 نقطة مقابل 19 نقطة لـ «الأخضر»، ويسبق المباراة المرتقبة لقاء يجمع بين كل من القادسية (22 نقطة) والتضامن (6 نقاط ) في الـ 5:15 على الصالة نفسها.

من جانب آخر، أسفرت قرعة بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت مساء أول من أمس في مقره، عن وقوع الكويت حامل اللقب على رأس المجموعة الأولى إلى جانب كل من كاظمة واليرموك والصليبخات وبرقان، فيما جاء القادسية وصيف البطولة الماضية على رأس المجموعة الثانية إلى جانب كل من العربي والتضامن والساحل والشباب.