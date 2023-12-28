

مبارك الخالدي



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته امس بعد راحة إجبارية مدتها 24 ساعة بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة البوسني داركو نستروفيتش. ويستعد الأخضر لمواجهة فريق خيطان الجمعة المقبلة ضمن الجولة الـ12 لدوري زين الممتاز، ومن المقرر ان يضع داركو خطته في ظل الغيابات القسرية للإيقاف او الإصابات لعدد من اللاعبين الأساسيين، إلا ان ما يبعث على الاطمئنان لدى جماهير الفريق هو جاهزية دكة البدلاء بعد اكتمال شفاء سيف الحشان وحسين أشكناني وعودة سلطان العنزي.



وكانت إدارة النادي قد عقدت اجتماعا مع اللاعبين قبيل الحصة التدريبية حثتهم على مواصلة بذل الجهد وعدم ضياع جهد الفريق بسبب تعرض بعض اللاعبين للبطاقات الملونة، ما يهدر الجهود التي تبذلها إدارة النادي والجهازان الفني والإداري لتهيئة أفضل السبل للبقاء في دائرة المنافسة على الألقاب، حيث شددت إدارة النادي على انها لن تسمح لأي كان بإهدار تلك الجهود وفق مبدأ الثواب والعقاب.