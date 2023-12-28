

هادي العنزي



تتواصل منافسات البطولــــــة العربيــــة الـ 25 لكرة السلة للرجال بإقامة 3 مباريات ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدور التمهيدي على مجمع الصالات بستاد القاهرة، حيث يلتقي المغرب مع الإمارات في الـ 3 عصر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتتبعها مواجهة ثانية تجمع الصومال وموريتانيا في الـ 5:30 مساء، ضمن المجموعة الأولى، فيما تختتم الجولة الثالثة بلقاء يجمع تونس ومصر في الـ 8 مساء لمصلحة المجموعة الثانية.



وقد خاض الأزرق في وقت متأخر من مساء أمس مواجهته الثانية بلقاء المنتخب المصري مستضيف البطولة، في ثاني مبارياته بالبطولة التي تختتم في 3 يناير المقبل، ويواجه منتخبنا الوطني نظيره المغربي ظهر غد في ثالث مبارياته، فيما ستكون مباراته مع الإمارات آخر مبارياته بالدور التمهيدي بعد غد، وقد خسر الأزرق 69-85 في أولى مبارياته من نظيره التونسي مساء أمس الأول.



من جانبه، أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة بيتر شومرز، أن الأزرق قدم أداء متميزا في مواجهة نظيره التونسي، وقال: «تقدمنا في البداية، لكن أهدرنا العديد من فرص التقدم، ولم نوفق في تسجيل الرميات «الثلاثية»، والتي كان من شأنها أن تجعلنا الأوفر حظا بالفوز، كما أن الخصم امتاز بالبنية الجسمانية القوية، وفي المجمل تحصلنا على العديد من الإيجابيات من أولى المباريات، وسوف نعمل على معالجة نقاط الضعف في المباريات المتبقية».