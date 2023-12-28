

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس بإقامة المباراة النهائية عند الخامسة مساء في مجمع خليفة الدولي للتنس في العاصمة القطرية الدوحة.



وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، أن المباراة الختامية ستبث على الهواء مباشرة عبر قنوات «بي إن سبورت»، مضيفا أن البطولة التي تقام للعام الثالث على التوالي حققت نجاحا كبيرا في هذه النسخة في ظل التعاون الكبير والتسهيلات الرائعة التي قدمها الاتحاد القطري للعبة.



وتقدم الشيخ أحمد الجابر بالشكر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري ناصر الخليفي وأمين سر الاتحاد طارق زينل وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين سخروا كل الجهود والإمكانيات لإنجاح هذا التجمع العربي. وكانت مواجهتا الدور نصف النهائي أقيمتا مساء أمس وجمعت السوري محمد حازم مع المصري محمد صفوت، واللبناني هادي حبيب مع التونسي محمد عزيز دوقاز.