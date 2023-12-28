

القاهرة - خلود أبوالمجد



تنطلق فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السادسة عشر في الفترة من 11- 20 يناير المقبل وذلك بسينما زاوية وسينما الزمالك.



وتضم هذه الدورة أكثر من 45 فيلما تندرج تحت 8 أقسام، وتتنوع بين روائي ووثائقي وعروض استيعادية، وبجانب برنامج الأفلام يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورشا، القسم الأول هو «أحداث وشخصيات»، تحكي قصص تحركها شخصيات تنكشف آلياتها الداخلية المعقدة أمام أعيننا، وتضم الأفلام التالية: «عائشة، أبولينيا، لا تتوقع الكثير من نهاية العالم، عصابات، ليلة أمورية الأخيرة، أيام مثالية، بيترك- وحيدا في مواجهة الدولة».



أما القسم الثاني فيسمى «شباب ممزق».



ويضم القسم الثالث، الذي يحمل اسم «انجذاب غريزي»، أفلاما تحكي عن الانجذاب العميق الذي يأتي بلا سابق إنذار، والقسم الرابع «مواد خام» ويتناول الحياة الأخرى للقطات صورها صانعو أفلام في الماضي والحاضر.



أما القسم الخامس فهو بعنوان «عالم خفيمرئي»، والسادس «سياسات اجتماعية»، وهو يقدم مساحات مشتركة تحيي تشابك الاجتماعيات والسياسة.



أما عن القسم السابع، والذي يحمل عنوان «العائلة»، فهو يتضمن أفلام رسوم متحركة للكبار والصغار.