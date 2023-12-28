

أعلن بنك برقان عن تعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في البنك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. وسيواصل فرع المطار استقبال وخدمة العملاء طوال عطلة رأس السنة على مدار 24 ساعة.



لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول كافة خدمات ومنتجات بنك برقان، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء أو من خلال خدمة الواتساب على مدار الساعة عبر الرقم 1804080. كما يمكن للعملاء إنجاز كافة المعاملات البنكية بسهولة وأمان من خلال تطبيق برقان أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (online.burgan.com).



وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء الكرام بأطيب التهاني بحلول العام الجديد وكل عام وأنتم بخير.