يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال العطلة، تقديم خدماته المصرفية للعملاء على مدار الساعة عبر الموبايل والقنوات البديلة والمنصات الرقمية، وكذلك من خلال فرع المطار.



وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الإلكتروني kfh.com، أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو من خلال فروع KFH Go الذكية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالإضافة إلى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من قنوات الخدمة الإلكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.



ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع إلى مطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها.