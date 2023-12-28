

شريف حمدي



عوضت البورصة بنهاية جلسة امس جزءا من خسائرها منذ بداية الأسبوع حتى جلسة الثلاثاء الماضي، وذلك بنحو 287 مليون دينار مكاسب سوقية امس، لتستعيد القيمة مستوى 40 مليار دينار الذي فقدته في الجلسات الماضية.

وجاءت مكاسب البورصة امس على وقع استهداف العديد من الأسهم خاصة القيادية التي شهدت تراجعات سعرية لافتة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يظهر من خلال تركز السيولة حول اسهم بنكية مثل الوطني الذي استحوذ على أعلى سيولة بـ 8.1 ملايين دينار، وتلاه بيتك بسيولة تقدر بـ 3.9 ملايين دينار، كما تركزت حول اسهم نشطة مثل ارزان بـ 3.7 ملايين دينار، وزين بـ 2.8 مليون دينار، وكذلك عقارات الكويت بـ 2.1 مليون دينار، ليشكل مجموع هذه الأسهم 43% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق امس.

وكانت السيولة قد تراجعت امس بنسبة 8% بمحصلة 48.1 مليون دينار مقارنة بـ 52.4 مليون دينار أول من امس، كما تراجعت احجام التداول بنسبة 9.5% بتداول 173 مليون سهم مقابل 191 مليون سهم أول من امس، وجاء سهم ارزان بالصدارة بتداول 18.1 مليون سهم وتلاه يونيكاب بـ 11.3 مليون سهم.

وارتفعت في جلسة أمس أسهم 58 شركة مقابل تراجع القيمة لأسهم 39 شركة، واستقرت اسهم 23 شركة عند مستويات إغلاقاتها السابقة، ولم يجر التداول على أسهم 29 شركة.وقاد ارتفاعات السوق امس 9 قطاعات، تصدرها التكنولوجيا بارتفاع مؤشره الوزني بـ 3.2%، تلاه قطاع العقار بـ 1.1%، ثم البنوك بـ 0.95%.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% بإضافة 66.7 نقطة ليصل إلى 7439 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% بمكاسب 23 نقطة ليصل إلى 5556 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% بإضافة 54 نقطة ليصل إلى 6786 نقطة.