مع اقتراب بداية العام الجديد، يسر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، أن تعلن عن عرض استئجار غير مسبوق على سيارة نيسان باترول الرائعة، ما يوفر للعملاء فرصة استثنائية بسعر لا يصدق، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المميزة التي تضمن للعملاء تجربة مليئة بالفخامة والرفاهية.



ولأول مرة بسعر 265 دينارا شهريا، يمكن للعملاء الآن الحصول على عقد تأجير لمدة عامين لأحدث طراز من نيسان باترول، ما يجعل هذا العرض فرصة مثالية لاستقبال العام الجديد بأناقة وحضور يرقى لتطلعاتهم.



ويشمل عقد التأجير مجموعة من الخدمات والمميزات الرائعة التي تضمن راحة البال طوال فترة العقد، بدءا من توفير تأمين شامل على السيارة طوال فترة العقد، بالاضافة إلى صيانة مجانية، ما يتيح لهم الحفاظ على سيارتهم الباترول في حالة ممتازة. كما يتضمن العرض خدمة السيارة البديلة المجانية في حال حدوث أي طارئ وخدمة المساعدة على الطريق.



ويتوافر هذا العرض لفترة محدودة في جميع معارض نيسان البابطين في الري، والأحمدي والجهراء، حيث يمكن للعملاء استكشاف المزيد من المعلومات حول العروض المتاحة حاليا، أو يمكنهم الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 1804888، فلا تفوتوا فرصة قيادة سيارة نيسان باترول بسعر لا يصدق وتحدوا المألوف.