

أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالميا في قطاع التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن طرح هاتف HONOR X9b 5G – الإضافة الأحدث إلى سلسة X – للبيع العام في الكويت، وذلك بعد الاهتمام الكبير الذي ناله هذا الهاتف بمرحلة الطلب المسبق.



وجاء الإعلان الرسمي خلال حفل إطلاق مثير للإعجاب أقيم في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع بالكويت، وحضر هذا الحدث ضيوف بارزون، بمن في ذلك مشغلو الاتصالات والموزعون والشركاء والإعلاميون الكرام والمؤثرون البارزون في مجال التكنولوجيا.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال فرانك، مدير شركة HONOR في الكويت: «على الرغم من الكشف عن هاتف HONOR X9b 5G الجديد في الكويت منذ بضعة أسابيع فقط، إلا أننا شهدنا إقبالا كبيرا على هذا الهاتف في مرحلة الطلب المسبق، مما يؤكد اهتمام العملاء بهذا المزيج الذي يوفره الهاتف من المتانة الداخلية والخارجية والأداء العالي والتصميم الأنيق وشاشة العرض المتميزة وإمكانات التصوير الفوتوغرافي المتطورة لهاتف من هذه الفئة، وبسعر في متناول الجميع».



شاشة متينة ومقاومة للسقوط



حصل هاتف HONOR X9b 5G على شهادة SGS السويسرية من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط من جميع الجهات، ليكون بذلك أول هاتف في القطاع يحصل على هذه الشهادة. ويعزى ذلك إلى تكنولوجيا الشاشة المتينة المقاومة للسقوط من HONOR، والتي تضمن مقاومة الشاشة للسقوط من جميع الجهات ومن مختلف الزوايا، مما يوفر الحماية الكاملة للهاتف بزاوية 360 درجة وقدرته على تحمل السقوط من أي جهة أو زاوية، حتى على الأسطح الصلبة مثل الرخام.



وتتميز شاشة HONOR المقاومة للسقوط بأنها مصنوعة من مواد خاصة مبتكرة، إضافة إلى احتوائها على ثلاث طبقات من الحماية حول الشاشة والإطارات والمكونات الداخلية، وبالتالي قدرة أعلى ومرونة أكبر على امتصاص الصدمات في حال سقوط الهاتف من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر. كما أن هذه الحماية ثلاثية الطبقات تجعل هاتف HONOR X9b 5G مقاوما للرذاذ حتى بعد غمره في الماء لمدة 15 ثانية.



بطارية تدوم طوال اليوم



المتانة والقوة صفات تمتد إلى بطارية هاتف HONOR X9b 5G، وهي بطارية تدوم طويلا، وتبلغ سعتها 5800 مللي أمبير في الساعة لتدعم وجود الجهاز على وضعية التشغيل طوال اليوم، كما يمكن تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى 3 أيام بشحنة واحدة. تحتفظ بطارية جهاز HONOR X9b 5G، الخفيفة والرفيعة بكفاءتها في سوق بطاريات الهواتف المحمولة، إذ تحافظ على 80% من كفاءتها حتى بعد 1000 دورة شحن.



ترقية الأجهزة والبرامج



يأتي هاتف HONOR X9b 5G مزودا بشريحة معالج «سناب دراجون 6 الجيل الأول» من «كوالكوم»، التي توفر أداء استثنائيا، وتجعله قادرا على التعامل مع المهام المتعددة بسلاسة، أما بالنسبة للبرمجيات فيأتي هاتف HONOR X9b 5G مزودا بواجهة التشغيل MagicOS 7.2 المتطورة والقائمة على نظام Android 13، ما يوفر تجربة استخدام ذكية وسلسة للمستخدمين من خلال ميزات مثل HONOR Docs Suite وMagic Text.



شاشة تناسب جمع الاحتياجات



يتميز هاتف HONOR X9b 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، وتوفر وضوحا فائقا بدقة 1.5K و1.07 مليار لون، مع معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز، وهو ما يوفر مشاهدة سلسة ومفعمة بالألوان ومليئة بالتفاصيل سواء كنت من محبي الألعاب أو تستخدم هاتفك للقراءة والتصفح.



ويتميز هذا الهاتف بأنه مناسب للجيل الحالي الذي يقضي ساعات طويلة يستخدم الهاتف الذكي، حيث يوفر HONOR X9b 5G مجموعة مزايا احترافية لحماية العيون، ومنها التقنية بتقنية PWM بمعدل 1920 هرتز، وميزة الضوء الأزرق المنخفض، وميزة التعتيم الديناميكي وميزة العرض الليلي.



جودة تصوير استثنائية



يتميز هاتف HONOR X9b 5G بنظام الكاميرا الثلاثي، والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، مما يمكن المستخدمين من التقاط صور رائعة بتفاصيل دقيقة. الكاميرا الرئيسية مجهزة بتقنية التقاط الأشياء سريعة الحركة بكفاءة عالية، مع خاصية التقريب حتى 3X لضمان وضوح التفاصيل وجودة الصورة. نظام الكاميرا بأكمله مستوحى من الحرفية المعقدة للساعات الفاخرة والمجوهرات.



التصميم والأسعار والتوافر



يتميز هاتف HONOR X9b 5G بالتصميم المنحني المتطور باللون الذهبي مع حواف بدون إطار، مع الجلد النباتي الناعم الذي يعطيه مظهرا أنيقا وعصريا. كما يتمتع الجهاز بخفة وزنه وقلة سماكته رغم كل ما يزخر به من مزايا متفردة، حيث يبلغ وزنه 185 غراما وبسماكة 7.98 ملم. ويأتي الجيل الجديد من سلسلة هواتف HONOR X بأربعة ألوان عصرية هي البرتقالي المشرق، والأخضر الزمردي، والأسود الليلي.



يتوافر الآن هاتف HONOR X9b 5G للشراء بالكويت في بيست اليوسفي، يوريكا، لولو هايبرماركت، ومتاجر التجزئة بسعر استثنائي قدره 109دنانير، وعند الشراء سيحصل المستهلكون على هدية مجانية من سماعات HONOR TWS X5.