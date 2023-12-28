عثر على الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، الشهير بدوره في فيلم «باراسايت» الحائز جوائز أوسكار عام 2020، ميتا أمس في سيئول، بعد شهرين من فتح تحقيق يستهدفه بتهمة تعاطي المخدرات، وهي جريمة كبرى في البلاد.



ووجدت جثة الممثل البالغ 48 عاما داخل سيارة متوقفة في منطقة سيونغبوك شمال العاصمة الكورية الجنوبية، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».



وبحسب مصدر آخر في الشرطة نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن الممثل ترك رسالة «تشبه الوصية»، بما يدعم فرضية الانتحار.



وكان لي سون كيون يخضع للتحقيق منذ أكتوبر للاشتباه في تعاطيه الحشيشة وغيرها من المؤثرات العقلية. وقد شوهت هذه الفضيحة صورة الممثل وحرمته على الفور من الظهور التلفزيوني وعقود الإعلانات، بحسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية. وفي 23 و24 ديسمبر الجاري أخضعته الشرطة لاستجواب ثالث استمر 19 ساعة، بحسب وكالة «يونهاب».