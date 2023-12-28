محمد الجلاهمة



أسعف ضابط برتبة ملازم أول يعمل في مرور الجهراء إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج من طعنة تعرض لها خلال مشاجرة جمعته مع آخر في منطقة سعد العبدالله.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن حالة الضابط مستقرة، حيث تلقى نحو 3 غرز بالذراع اثر طعنة بـ «شبل»، مشيرا إلى أن الضابط كان بزيه غير الرسمي وخارج الدوام.



وذكر المصدر أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية الجاني بعد الاستماع إلى إفادات المجني عليه، وأن المتهم لايزال متواريا عن الانظار، مؤكدا أن الواقعة لا تمثل قضية اعتداء على رجل أمن خلال تأدية مهام عمله.