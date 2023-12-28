

منصور السلطان



داهمت قوة أمنية من قطاع الأمن العام بتعليمات من وكيل القطاع اللواء عبدالله الرجيب أمس مصنعا للخمور المحلية في منطقة السالمية يدار من قبل وافد، عثر به على 123 بطل خمر و3 براميل مليئة بالخمور وأدوات ومعدات خاصة بصناعة الخمور وتعبئتها وتغليفها.



وخلال التحقيق مع المتهم اعترف بتصنيع ما يقارب 150 زجاجة خمر في اليوم الواحد وتعبئتها بزجاجات خمور مستوردة وكبس الأغطية وختمها، ليتم ايهام المشتري بأنها خمور مستوردة وبيعها بـ 60 دينارا للزجاجة الواحد.



هذا، وتمت إحالة الوافد والمضبوطات إلى الجهة المختصة.