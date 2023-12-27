الخرطوم - وكالات: أعلنت الخارجية السودانية تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في جيبوتي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ (حميدتي) .



وقالت الوزارة في بيان صحفي "تفيد وزارة خارجية جمهورية السودان بأنها تلقت مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس دورة "إيغاد"، تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقرراً الخميس مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وذلك لأسباب فنية على حد قولها".



وأضافت أنه سوف يتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال يناير المقبل.



وذكرت الخارجية السودانية أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرصا منه بصفته رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، وقائدا للقوات المسلحة، علي إنهاء معاناة السودانيين التي خلفتها قوات الدعم السريع، قد أبدى موافقته رسميا لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء، وكان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي.



وأعربت الوزارة عن أسفها لمماطلة قيادة الدعم السريع، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه.



وتقود (ايغاد) جهودا مكثفة لتنشيط المباحثات المتعثرة بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.