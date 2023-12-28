بشرى شعبان

هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفائز في انتخابات الاتحاد، مؤكداً ان القطاع التعاوني من أهم القطاعات التي تهتم بها دولة الكويت ووزارة الشؤون نظراً للخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والمحافظة على توفير السلع بأنسب الأسعار.

وحرصت الوزارة على إجراء الانتخابات بعد اكتمال انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وبعد توقف لأكثر من عامين حتى تستلم هذه القيادات الشابة دفة قيادة الاتحاد للعمل على معالجة المصاعب التي يواجهها الاتحاد .

وتمنى الوزير لمجلس إدارة اتحاد الجمعيات الجديد التوفيق والتعاون المثمر لما فيه نهضة الحركة التعاونية.