أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، بالعمل الخيري المميز الذي تقدمه الجمعيات الخيرية داخل وخارج البلاد والذي يعتبر الوجه المشرق لدولة الكويت، مشيراً إلى أن هذه الجهود الكبيرة لم تأت من فراغ بل من خلال عمل مؤسسي واضح ومميز.

جاء ذلك خلال تكريم عدد من الجمعيات الخيرية الحاصلة على شهادة الجودة بحضور عدد من الشخصيات الرائدة في العمل الخيري والإنساني.

وتطرق الصباح إلى أهمية الربط الآلي والتحول الرقمي في مجال العمل الخيري لما له من آثار إيجابية تساعد الجمعيات الخيرية والوزارة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

وبين الصباح أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية محوري ومهم في دعم الجمعيات الخيرية من خلال التعاون البناء وتسهيل كافة العقبات بما يتوافق مع القانون لإظهار العمل الخيري بالشكل المطلوب والسليم.

بدوره أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، أن هذا التكريم يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية نحو ابراز دور الجمعيات الخيرية ولا سيما الجمعيات الحاصلة على شهادة الجودة.

وقال العجمي ان الوزارة ومن خلال إدارة الجمعيات الخيرية لن تألوا جهداً في التحول الرقمي والربط الآلي الكامل مع الجهات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

ورحّب العجمي بأي ملاحظات ومقترحات تهدف لتطوير عمل الجهات الخيرية بالتعاون مع الإدارة المختصة في هذا الشأن.



من جهته أشاد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور بدور وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه العمل الخيري والجمعيات الخيرية لافتا إلى أن الوزارة سنداً ومسانداً للعمل الخيري من خلال عملهم المتفاني والمميز وأن هذا الشيء ليس بمستغرب حيث أن دولة الكويت لا تزال الرائدة في العمل الخيري على مستوى العالم.