استقبال معاملات المواطنين إلكترونياً مستمر على مدار الساعة

عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن إدارة خدمة المواطن بالمؤسسة ستتوقف عن العمل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 الى 7 مساء اليوم الخميس، وذلك لوجود أعمال صيانة على الشبكة الداخلية للمؤسسة خلال الفترة المسائية .

وأضافت "السكنية" أن إدارة خدمة المواطن ستعود لاستقبال المواطنين خلال الفترتين الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر العمل على استقبال معاملات المواطنين عبر الخدمات الالكترونية وتطبيق سهل الحكومي على مدار الساعة .