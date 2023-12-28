بشرى شعبان



قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس بزيارة ميدانية إلى مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفل لمحافظتي العاصمة والفروانية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للاطلاع على سير العمل بها وافتتاحها في القريب العاجل.



ورافق الوزير خلال الجولة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي، وفريق من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والوكيل المساعد لقطاع التنمية د.خالد العجمي والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف د.بدر العدواني وخلال الزيارة تم شرح آلية العمل وتجهيز المباني بما يتناسب مع احتياجات النزلاء.