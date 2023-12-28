أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية أن لجنة المخيمات برئاسة فيصل العتيبي اقرت توصية تضمنت المخالفات التي يترتب عليها الغاء ترخيص المخيم الربيعي في اجتماعها الذي عقد مؤخرا.

وتضمنت المخالفات التي حددتها اللجنة طبقا لشروط وضوابط اقامة المخيمات الربيعية في حال ارتكب صاحب الترخيص مخالفة وجود «البانشيات» و«البقيات» والدراجات النارية دون ترخيص من قبل البلدية يتم توقيع غرامات بحقه بعد رفعها وحجزها في موقع حجز البلدية او إقامة اي ظواهر سلبية تتعارض مع تعاليمنا الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا المحافظة يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إلغاء ترخيص المخيم.