أكدت الإدارة العامة للطيران المدني ضرورة إصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر، داعية كل من يرغب في مزاولة تلك الأنشطة لمراجعتها لإصدار الموافقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.



وقال مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة المتحدث الرسمي باسمها عبدالله الراجحي لـ«كونا» إن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعية بشأن إحالة بعض أصحاب حسابات الرحلات إلى الجهات القانونية جاء وفق القانون واللوائح المنظمة المطبقة على أصحاب الحسابات غير الحاصلة على موافقة «الطيران المدني».



وأضاف الراجحي أن هذا القرار يهدف إلى حماية جمهور المسافرين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر الحاصلة على موافقة الإدارة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة نظرا لتزايد عمليات النصب والاحتيال على جمهور المسافرين من جهة ولتنظيم العمل بهذا النشاط في سوق النقل الجوي في الكويت من جهة أخرى.



وأشار إلى أن «الطيران المدني» لا تقوم بتحويل أصحاب الحسابات الذين يقومون بالدعاية للرحلات المعتمدة لمكاتب السياحة والسفر في الكويت إلى الجهات القانونية، مبينا أن هناك العديد من الحسابات تم الترخيص لها لمزاولة هذا النشاط.