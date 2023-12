The Beekeeper



تدور أحداث الفيلم حول قصة رجل يقود حملة من أجل الانتقام، فتأخذ طابع المصالح الوطنية بعدما اكتشفوا أنه عميل سابق في منظمة خطيرة تسمى «بيي كيبرز».



الفيلم إخراج: ديفيد آير، بطولة: جيسون ستاثام، جوش هيتشيرسون، جيرمي آيرونز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 11 المقبل.





In the Land Of Saints And Sinners



في قرية إيرلندية بعيدة، يكافح رجل من أجل الخلاص وتخطي جميع الأخطاء التي ارتكبها طوال حياته، ولكنه يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن هناك أخطاء لا يمكن تكفيرها.



الفيلم إخراج: روبرت لورينز، بطولة: كيري كوندون، ليام نيسون، سياران هيندز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 18 المقبل.