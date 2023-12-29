

أعلنت منصة «Apple TV Plus» عن موعد إطلاق أحدث سلسلة وثائقية حصرية لها تركز على مسيرة النجم الكبير ليونيل ميسي في عالم كرة القدم، بعنوان «Messi’s World Cup: The Rise Of A Legend»، وتتألف السلسلة من 4 حلقات، ومن المقرر أن تعرض على المنصة الرقمية عالميا 21 فبراير المقبل، بحسب المنشور على «Deadline».



تستعرض السلسلة مسيرة نجم كرة القدم الفائز بجائزة «Ballon d’Or» عدة مرات خلال مشاركته في 5 بطولات كأس العالم «FIFA»، بما في ذلك انتصاره في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022.



يحكي ليونيل ميسي بنفسه في هذا الوثائقي عن محطاته الفارقة بمسيرته المذهلة مع المنتخب الوطني الأرجنتيني، مقدما للجماهير نظرة غير مسبوقة عن رحلته نحو تحقيق فوز تاريخي في كأس العالم، وتتضمن السلسلة مقابلات وحوارات مع زملائه في الفريق، ومدربيه، ومنافسيه، ومشجعيه، بالإضافة إلى المعلقين الرياضيين.



يرسم هذا العمل الوثائقي مسار النجم العالمي من أول مباراة له مع المنتخب الوطني الأرجنتيني، مرورا بانتصاراته المتعددة في كأس العالم، وصولا إلى التقاعد المبكر في عام 2016، وعودته المتميزة ليصبح بطلا لكأس العالم ويتوج أفضل لاعب في البطولة.



يتشارك في إنتاج السلسلة كل من تيم باستور، الحائز جائزة إيمي «Free Solo»، والفائزين بجائزة إيمي أيضا توني باتريك وميلينج سميث، بالإضافة إلى برايان كارمودي.