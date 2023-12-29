

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، عن أسرار حفل افتتاح البطولة، والذي سينطلق في الـ 5:00 مساء 12 يناير المقبل بستاد لوسيل المونديالي قبل ساعتين من انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر ولبنان.



ويروي حفل الافتتاح الفصل المفقود من كتاب «كليلة ودمنة» الشهير الذي يتكون من 15 فصلا، تحتوي جميعها على قصص خيالية أسطورية بأبطال تشبيهية من الطيور والحيوانات، ومن الشخصيات البارزة التي تدور حولها أحداث الكتاب شخصية الأسد الذي يلعب دور الملك وخادمه الثور «شتربه»، بالإضافة إلى 2 من حيوان ابن آوى، وهما «كليلة ودمنة»، كما يتضمن الحفل فيديو ترويجيا لمجموعة من الحيوانات تتحدث عن الطبيعة القطرية، وسيشهد حفل الافتتاح مفاجآت مبهرة ورسائل داعمة لفلسطين.



هذا، وأكد المدرب الإسباني المؤقت لمنتخب قطر بارتولومي لوبيز أهمية المرحلة التي تشهد إقامة معسكر تدريبي مغلق بمنتجع هيلتون سلوى استعدادا لبطولة كأس آسيا.



وقال المدرب في تصريحات إعلامية بحضور «الأنباء»، إن المنتخب القطري يسعى للظهور بصورة جيدة في البطولة القارية، حيث يدافع عن لقبه في الإمارات 2019.