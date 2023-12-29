

القاهرة - محمد سامي



نجح فريق زد، المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس والصاعد حديثا لمصاف فرق الدوري المصري الممتاز، في اعتلاء صدارة جدول الترتيب بعد فوزه على فريق الداخلية 3-1 في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري «النيل»، ورفع زد رصيده بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع للوصافة، ويتبقى لزد مباراة مؤجلة ضد الأهلي. وتوقف رصيد الداخلية بقيادة مديره الفني هيثم شعبان عند 7 نقاط في المركز الـ 16.



وفي إطار الجولة نفسها، فاز سموحة على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسكندرية، ليرفع النادي السكندري رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ويتوقف رصيد طلائع الجيش عند 14 نقطة في المركز التاسع.



إلى ذلك، تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري «النيل» في الخامسة مساء بين المقاولون العرب (الـ 14 برصيد 7 نقاط) ومضيفه البنك الأهلي (الـ 17 برصيد 6 نقاط)، تليها مباراتان في الساعة الثامنة بين زد المتصدر وطلائع الجيش (التاسع بـ 14 نقطة)، وأخيرا يستضيف إنبي (الثالث بـ 16 نقطة) فريق بلدية المحلة (الـ 13 برصيد 10 نقاط).