

تتواصل المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كالعادة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، حيث تنطلق غدا السبت مباريات المرحلة الـ 20، إذ يفتتح لوتون تاون المنافسة مع تشلسي، ويلتقي كذلك مان سيتي مع شيفيلد يونايتد، وأستون فيلا مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع إيفرتون، وكريستال بالاس مع برينتفورد، ونوتنغهام فوريست مع مان يونايتد، ويلعب بعد غد (الأحد) فولام مع ارسنال، وتوتنهام مع بورنموث، وتقام يوم الاثنين مواجهة القمة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، فيما تختتم المرحلة الثلاثاء بلقاء يجمع بين وست هام ورايتون.



هذا، وأشاد المدير الفني لمان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بفوز فريقه على إيفرتون 3-1 ضمن المرحلة الـ 19 من المسابقة، وفي أول مباراة لـ «السيتي» منذ التتويج بلقب مونديال الأندية في جدة للمرة الأولى في تاريخه.



ونقل الموقع الرسمي لمان سيتي عن غوارديولا قوله: «فوز ضخم بالنسبة لنا بعد عودتنا من السعودية كأبطال للعالم».



وأضاف: «كنا سعداء حقا برد الفعل من جانبنا، وأثبتنا مرة أخرى مدى تميز هذه المجموعة من اللاعبين والعقلية التي نمتلكها».



وقال «نحن نريد أن نكون هناك، أعلم أننا لسنا في صدارة الدوري، ستحدث الكثير من الأمور، لم أر أبدا الدوري الإنجليزي حيث يمكن للفرق الواقعة في المراكز المنخفضة والمتوسطة في الدوري أن تهزم الجميع في كل مباراة، سيكون هناك الكثير من المفاجآت، والأمر هو أن نكون هنا».



وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 29، قبل أن يقلب مان سيتي الطاولة بثلاثة أهداف سجلها فيل فودين (53) والأرجنتيني جوليان ألفاريز من ركلة جزاء (64) والبرتغالي بيرناردو سيلفا (86). ورفع «السيتي» رصيده إلى 37 نقطة، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاكه قوانين اللعب المالي النظيف.



وفي «ستامفورد بريدج»، حقق تشلسي فوزه الثالث تواليا على أرضه في الدوري بتفوقه على جاره كريستال بالاس بعدما تغلب عليه 2-1.



وسجل هدفي «البلوز» كل من الأوكراني ميخايلو مودريك (13) ونوني مادويكي من ركلة جزاء (89)، فيما أحرز هدف «البالاس» الفرنسي ميكايل أوليز (1+45).



ورفع تشلسي رصيده الى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد بالاس عند 18 نقطة. وحقق ولفرهامبتون فوزه الثالث هذا الموسم خارج الديار والسابع بالمجمل، وجاء كبيرا على حساب برنتفورد 4-1.