عبدالكريم أحمد



أعلنت النيابة العامة تفعيل الغرفة الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسيل الأموال بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية واتحاد مصارف الكويت.



وذكرت النيابة أن عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي خلال الفترة من 7/12/2023 حتى 23/12/2023 بلغ 136 بلاغا بمبالغ قدر إجماليها 185.500 دينار.



وحذرت النيابة العامة من التعامل بنكيا مع الجهات غير الموثوقة لأي غرض كان سواء باستخدام روابط بنكية أو تلقي مدفوعات أو إتمام عمليات بيع، لما يترتب عليه من إيقاف تفعيل الحسابات البنكية إلى حين التثبت من صحة تلك المعاملات.



ودعت كل من يتعرض لعملية خصم أو تحويل من حسابه دون علمه إلى المسارعة في الاتصال على البنك والإبلاغ عنها.