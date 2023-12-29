

أسفرت حملات تفتيشية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وإدارة الخدمات المالية والإدارية، عن ضبط 575 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات.



وبحسب بيان صار عن وزارة الداخلية، فإن الحملات شملت مناطق (حولي - السالمية - المباركية - المهبولة - الفحيحيل - الفروانية - شرق - الشويخ)، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.



من جهة اخرى، أبعد قطاع المرور7 مركبات مخالفة، وذلك عبر منفذ النويصيب. وجاء إبعاد المركبات إثر عدم ترخيصها وانتهاء المدة القانونية لوجودها في البلاد.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن المركبات التي تم إبعادها ضبطت غالبيتها في حملات أثناء استخدامها في الاستهتار والرعونة.