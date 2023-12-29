منصور السلطان



أحيل وافد إلى نظارة مرور الجهراء بعد ضبطه من قبل رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء، فيما أحيلت مركبته إلى كراج الحجز، حيث كان يقوم بالاستهتار والرعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر في منطقة تيماء. وجاء ضبط الوافد على خلفية بلاغات وردت عن استهتار الوافد وإزعاج قاطني المنطقة.



ويأتي اجراءات ملاحقة المستهترين في اطار تعليمات صادرة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء عبدالله الرجيب بناء على تعليمات عليا من قيادات وزارة الداخلية للتعامل بكل حزم مع أي بلاغات متعلقة بالاستهتار والرعونة.



وأكد مصدر أمني لـ«الأنباء» أن وزارة الداخلية وضعت خطة للانتشار الأمني في المناطق التي تشهد استهتارا ورعونة خاصة في فترة هطول الأمطار، محذرا من ممارسة هذه الظاهرة التي تمثل خطرا على المجتمع.