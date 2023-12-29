عبدالله قنيص



شكل قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بإدارة بحث وتحري محافظة الجهراء، فريق عمل للبحث عن لصوص مجهولين نفذوا سرقتين سجلتا في مخفر شرطة القشعانية بتصنيف جنايات، فيما وجه وكيل النائب العام الأدلة الجنائية بالانتقال الى موقعي السرقتين لرفع الآثار التي يمكن ان يكون اللصوص قد خلفوها وراءهم، فيما قدرت المسروقات في الواقعتـين بمــا يقــارب الـ 28 ألف دينار، إذ بلغت المسروقات في الواقعة الأولى وكانت من وزارة الكهرباء والماء مبلغا وقدره 11121 دينارا، فيما بلغت المسروقات في الجريمة الثانية من داخل المزرعة وهي عبارة عن اجهزة مبلغ 16750 دينارا.



وحول تفاصيل القضيتين، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان مواطنا تقدم الى مخفر شرطة القشعانية بصفته ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء، وقال ان الوزارة اكتشفت خللا في الامدادات الكهربائية، ولدى معاينة أسباب الخلل تبين تعرض 100 موصل نحاسي مقطع 100 مم تعادل 490 مترا طوليا (1514 مترا) واتلاف 12 عمودا (10 امتار) و3 أعمدة (12 مترا) كاملة بالملحقات وكيبل ومفتاح كهربائي للسرقة، مشيرا الى ان القيمة المالية للمسروقات تقدر بحوالي 11.121.255 دينارا، وعليه تم الاتصال على وكيل النائب العام وابلاغه بالواقعة والذي امر بتقييد الواقعة تحت مسمى «سرقة عن طريق تحطيم حرز».



وفي القضية الثانية، تقدم مواطن في العقد الرابع موكلا عن والده وابلغ عن تعرض مزرعة والده للسرقة عن طريق كسر باب المزرعة الرئيسي وكسر باب غرفة الكهرباء والمخزن وسرقة 2 ماكينة وحدات تكييف و2 «جنريتر» كهرباء و3 سلندرات هواء، وقيمة المسروقات تبلغ حوالي 16750 دينارا، لافتا الى ان الواقعة تم اكتشافها مساء يوم الاحد الماضي ولا يتهم احدا بذلك، وعليه تم الاتصال بوكيل النائب العام والذي امر بتسجيل القضية وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات.