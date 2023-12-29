اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «مـبـادئ الـتـصوير الفوتوغرافي» الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».



وأكد مقدم البرنامج رئيس قسم التصميم والتصوير في «كونا» مصطفى البدر أهمية تعرف العاملين في المجال الإعلامي والعلاقات العامة في المؤسسات على مبادئ التصوير الفوتوغرافي والاختلاف بين الكاميرات والعدسات بما يساعدهم في أداء مهامهم.



وبين البدر أن البرنامج تطرق إلى التعرف على أنواع الكاميرات والعدسات واستخداماتها ووظائف هذه الكاميرات والعدسات، مشيرا إلى أن المشاركين في البرنامج قاموا ببعض التدريبات العملية وكذلك رحلة ميدانية للتصوير بهدف دمج التعلم النظري والعملي في البرنامج. وتناول البرنامج التدريبي شرحا لبعض نظريات التصوير بالإضافة إلى التطبيقات على الكاميرا وشرح نظام التركيز فيها وكيفية استخدام الإضاءة في التصوير.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.