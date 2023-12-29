بشرى شعبان



أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بالعمل الخيري المميز الذي تقدمه الجمعيات الخيرية داخل الكويت وخارجها والذي يعتبر الوجه المشرق للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود الكبيرة لم تأت من فراغ بل من خلال عمل مؤسسي واضح ومميز.



جاء ذلك خلال تكريم عدد من الجمعيات الخيرية الحاصلة على شهادة الجودة بحضور عدد من الشخصيات الرائدة في العمل الخيري والإنساني.



وتطرق السعود إلى أهمية الربط الآلي والتحول الرقمي في مجال العمل الخيري لما له من آثار إيجابية تساعد الجمعيات الخيرية والوزارة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مؤكدا ان دور الوزارة محوري ومهم في دعم الجمعيات الخيرية من خلال التعاون البناء وتسهيل العقبات بما يتوافق مع القانون لإظهار العمل الخيري بالشكل المطلوب والسليم.



بدوره، أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية د.خالد العجمي أن هذا التكريم يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون لإبراز دور الجمعيات الخيرية ولاسيما الحاصلة على شهادة الجودة، لافتا الى ان الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية لن تألو جهدا في التحول الرقمي والربط الآلي الكامل مع الجهات الأخرى خلال الفترة المقبلة. ورحب العجمي بأي ملاحظات ومقترحات تهدف الى تطوير عمل الجهات الخيرية بالتعاون مع الإدارة المختصة بهذا الشأن.



من جهته، أشاد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بدور وزارة الشؤون في دعم العمل الخيري والجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن الوزارة سند للعمل الخيري وهذا الشيء ليس بمستغرب حيث ان الكويت لاتزال رائدة في العمل الخيري على مستوى العالم.