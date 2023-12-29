في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات المدير العام م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقتي الفروانية وخيطان للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وقال نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقتي الفروانية وخيطان على المحلات والاعلانات قد أسفرت عن اغلاق 3 محلات فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية.



وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.