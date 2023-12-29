

حكم تقويم الأسنان



ما حكم تقويم الأسنان؟ وما حكم تجميل الأنف والوجه للمتزوجين؟



٭ تقويم الأسنان وتجميل الأنف والوجه وسائر الأعضاء أن قصد به معالجة عيوب طارئة أو أصلية تؤدي إلى تشوه الخلقة السوية أو تسبب ألما أو حرجا نفسيا أو إخلالا بوظائف الأعضاء فهو جائز لما في ذلك من المصلحة الحاجية الغالية، وان كان لغير ذلك فلا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله والتغرير، فقد ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم» رواه البخاري ومسلم.



وهذه الأحكام كلها تعم الرجال والنساء المتزوجين وغير المتزوجين، وكلك الأطفال ويكون المسؤول عنهم وليهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



جمع الصلاة



أخشى أن تضيع مني الصلاة بسبب زحام الشوارع، فهل يمكن لي أن أجمع صلاتي؟



٭ إذا كنت تعتقد أن الزحام سيؤخرك عن الصلاة فإن لك أن تجمع الصلاة اللاحقة مع الصلاة التي تصليها قبل أن تغادر بيتك.



تأخير العشاء



هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؟



٭ يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل مطلقا وإلى الفجر إذا كان هناك سبب وهذه يسمونها صلاة وقت الاضطرار.



تقصير الزوج



بعض الناس يمكثون طوال يومهم في الجواخير مما يترتب على ذلك تقصيرهم تجاه أسرتهم فهل للزوجة طلب الطلاق للضرر؟



٭ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته»، - فيحرم على الزوج أن يفرط في واجباته الأسرية تجاه زوجته وأولاده.