أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباءة احتفظت بها السيدة خديجة سلام الله عليها.. دق الباب سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فقال: يا خديجة أعطي السائل العباءة. أخذها السائل فرحا وذهب إلى السوق وهو ينادي من يشتري عباءة رسول الله؟ تجمع الناس حوله كلٌ يريد شراءها.



سمع النداء رجل أعمى فقال لغلامه: اذهب وأحضر العباءة مهما غلا ثمنها فإن فعلت فأنت حر لوجه الله. أحضر الغلام العباءة فأمسكها الأعمى وقال: يا رب بحق رسول الله عليك وبركة عباءته الطاهرة بين يدي أعد إليّ بصري. فما لبث أن عاد بصره، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: يا رسول الله عاد بصري وإليك العباءة هدية مني وقص عليه ما حدث، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجذه ثم قال: انظري يا خديجة إلى تلك العباءة. فقد أغنت فقيرا وشفت مريضا وأعتقت عبدا ثم عادت إلينا.