عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا...». «أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضُّوا عليها بالنواجذ».



من فوائد الحديث: مشروعية الوعظ والتذكير، ووجل القلوب وذرف العيون من آية التأثر بالموعظة. كما نستفيد من الحديث مشروعية طلب الوصية من العالم وفضل الصحابة وتأثرهم بالموعظة لما فيها من السمع والطاعة لأولي الأمر.



كما في الحديث من ترقيق القلوب لتكون أسرع إلى الإجابة. كما يحذر الحديث من الابتداع في الأمور بما ليس له أصل في الشرع.