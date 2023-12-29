محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه لا يوجد أي تقدم على صعيد تنفيذ العمل في مجمع الزور للبتروكيماويات، على الرغم من أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المالكة للمشروع تواصل دراسات الجدوى حول المشروع، المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار.



وأضافت المجلة انه لم يتم بعد اتخاذ قرار قرار نهائي لضخ الأموال في المشروع، كما لم يكشف النقاب عن جدول زمني للموافقة عليه ومن ثم طرحه في مناقصة.



وأشارت المجلة إلى مخاوف من أن تؤدي حقيقة قيام شركة كيبك بإجراء المزيد من دراسات الجدوى حول المشتقات التي يجب أن تنتجها المنشأة إلى تفاقم القلق من إعادة النظر في إجراء إصلاح شامل لنطاق المشروع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأخير طويل قبل طرح العقود الرئيسية.



وكان قد تم الإعلان عن مشروع الزور للبتروكيماويات لأول مرة في عام 2006. وسيتم دمج المجمع المخطط له مع مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، والتي تم تشغيلها مؤخرا.



وقد جاء ذلك في سياق استعراض المجلة لمشروعات البتروكيماويات في المنطقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستقطب البرنامج العالمي لشركتي أرامكو وسابك السعوديتين والرامي إلى تحويل السوائل إلى كيماويات استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، ما يطغى على خطط إقليمية أخرى للصناعات التحويلية.



ويأتي ذلك انسجاما مع مضي المملكة العربية السعودية قدما في طموحها لتصبح واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم بحلول نهاية هذا العقد.



ويتضمن برنامجها العالمي لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية توسيع محفظتها من الأصول البتروكيماوية في الداخل والخارج.