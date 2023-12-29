إجراءات «هيئة الأسواق» التطويرية مستمرة بتفعيل أدوات مالية لزيادة أحجام السيولة

نمو الأرباح والتوزيعات السنوية والمرحلية وتوقعات خفض الفائدة تدعم السوق في 2024



شريف حمدي



استقبلت بورصة الكويت سيولة بلغت نحو 10.2 مليارات دينار خلال 2023 في دليل واضح على استمرارية جاذبية السوق الكويتي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال العام المنصرم.



وتشير المؤشرات إلى أن بورصة الكويت ستستقبل العام الجديد 2024 وسط 6 محفزات رئيسية من المتوقع أن تدعم أداؤها لجهة معدلات النمو الإيجابي في القيمة السوقية ونشاط التداول، ويأتي على رأسها ما يلي:



1- التغير في سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية حول العالم، ما سيجعل الأسهم على رأس قائمة خيارات المستثمرين.



2- استمرارية الأسعار المغرية لبناء مراكز استثمارية جديدة على العديد من الأسهم المدرجة ومن بينها أسهم قيادية وتشغيلية.



3- التوقعات بأداء استثنائي للقطاع المصرفي الذي أظهرت نتائجه المالية عن الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 قفزة ملحوظة، يتوقع استمرارها.



4- التوزيعات المرحلية (استثنائية) من البنوك والشركات القيادية، إذ وزعت 8 شركات نحو 320 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 6 الأولى من 2023، كما تعد التوزيعات النقدية من أهم المحركات لسوق الأسهم.



5- عزم هيئة أسواق المال وفي إطار استكمال مسيرة التطوير التي عززت حالة التفاؤل ببورصة الكويت تفعيل أدوات مالية واستثمارية تسهم بشكل كبير في زيادة أحجام السيولة المتدفقة للسوق، حيث تعتزم هيئة الأسواق تفعيل التقنيات المالية التي تتعلق بالتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي اعتبارا من 2 يناير المقبل.



6- استقرار أسعار النفط الكويتي عند 80 دولارا للبرميل ما يدعم الوضع الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، وهو ما تمتد آثاره للبورصة كمرآة عاكسة لهذا الاقتصاد. وبقياس الأداء السنوي لمؤشرات البورصة، تراجع مؤشر السوق الأول 7.9% بنهاية العام الجاري بخسارته 638 نقطة ليغلق عند 7477 نقطة انخفاضا من 8115 نقطة العام الماضي، وخسر مؤشر السوق الرئيسي 27 نقطة بنسبة 0.5% ليغلق عند 5569 نقطة انخفاضا من 5596 نقطة العام الماضي، وخسر المؤشر العام 475 نقطة بنسبة 6.5% ليغلق عند مستوى 6817 نقطة انخفاضا من 7292 نقطة في نهاية 2022.



وتراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 6.4 مليارات دينار وبنسبة تناهز 14% إذ أغلقت تداولات 2023 عند قيمة سوقية بلغت 40.259 مليار دينار قياسا إلى46.7 مليار دينار في نهاية عام 2022، وتتقلص تراجعات بورصة الكويت بصورة ملحوظة تزيد على النصف، خصوصا أنها تتضمن نحو 3.4 مليارات دينار تشكل القيمة السوقية لأسهم البنك الأهلي المتحد البحرين والذي ألغي إدراجه بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسماله، فيما ترجع بقية التراجعات إلى تحقيق الخسائر السوقية جراء التوسع في عمليات البيع بغرض جني الأرباح اغلب فترات التداول.



وبلغ إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي خلال العام 10.2 مليارات دينار بنسبة انخفاض 32%، بمتوسط يومي 43 مليون دينار، وذلك تراجعا من 14.9 مليار دينار في العام الماضي بمتوسط يومي 61 مليون دينار، واستحوذت 5 أسهم قيادية على النصيب الأكبر من السيولة، إذ جاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالصدارة بـ 2.3 مليار دينار، تلاه سهم الوطني بـ 936 مليون دينار، ثم سهم أجيليتي بـ 585 مليون دينار، ثم سهم زين بـ 480 مليون دينار، وسهم بوبيان بـ 479 مليون دينار.



وتأثر أداء البورصة في 2023 بعدة متغيرات، كان أبرزها انعكاس التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية التي طلت برأسها في مارس الماضي، وهو ما ألقى بظلال سلبية على أداء الأسواق العالمية ومنها أسواق منطقة الخليج، كما تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمي تزامنا مع أزمة البنوك.



ومن العوامل أيضا التي أثرت سلبا في مجمل أداء البورصة رفع الفائدة العالمية من قبل البنوك المركزية لكثير من دول العالم لمواجهة تفاقم التضخم، إذ انعكس رفع الفائدة على الأسواق المالية سلبا بسبب ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات. وعززت الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من المخاوف التي تبلورت في شكل توسع في عمليات البيع في أسواق المال بالمنطقة ومنها بورصة الكويت، كما شهدت البورصة عمليات بيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي كانت تحقق ارتفاعات سعرية خاصة الأسهم القيادية، ما أثر بشكل لافت على أداء مؤشر السوق الأول الذي يضم اغلب البنوك والشركات الكبرى.



ختام 2023.. أخضر للمؤشرات



اكتست مؤشرات بورصـة الـكـويـت باللون الأخضر في الجلسة الختامية من 2023، والتي شهدت ارتفاعات جماعية مدفـوعـة بصعود غالبية الأسهم خلال التداولات، إلى جانب التداولات النشطة على أسهم منتقاة، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 0.45% إلى 6817.29 نقطة، ومؤشر السوق الأول 0.5% إلى 7477.04 نقطة، والسوق الرئيسي 0.25%إلى 5569.71 نقطة.



50.7 مليون دينار.. آخر سيولة



وسجـل حـجـم السيولة المتداولة في آخر جلسة نحو 50.7 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 37.68 مليون دينار منها، فيما وجه للسوق الرئيسي بـ 13.02 مليون دينار من السيولة.