

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024 أعلن البنك الأهلي الكويتي انه سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء خلال الأوقات الرسمية لمجمع الخيران مول من 10 صباحا إلى 10 مساء، يومي الأحد 31 ديسمبر 2023 والإثنين 1 يناير 2024 على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وأكد البنك جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com وتطبيقه على الهواتف الذكية وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.

وبهذه المناسبة يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024.