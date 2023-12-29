أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة حلول العام الميلادي الجديد لسنة 2024، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 31/12/2023 باعتباره يوم راحة، ويوم الاثنين الموافق 1/1/2024 باعتباره عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024.كما نوه KIB إلى التزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا الى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما يشمل كل من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال، سواء على رقم البنك المحلي (1866866)، أو على الرقم الدولي (0096522957300)، مشيرا إلى إمكانية التواصل على تطبيق «WhatsApp»، على رقم البنك المحلي (1866866)، وذلك لخدمة العملاء والإجابة عن الاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.